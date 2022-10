Rinnovo Tare, le parti si sono avvicinate. La situazione

Rinnovo Tare, il direttore sportivo potrebbe prolungare il contratto che lo lega alla Lazio: le parti si sono avvicinate

Si è parlato tanto di una frattura tra il presidente Lotito e Igli Tare. In estate – complice l’ingresso di Fabiani in società – sembrava addirittura che il percorso in biancoceleste del direttore sportivo fosse giunto al capolinea e che stesse guardando altrove.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, invece, il gelo dei mesi passati si starebbe sciogliendo: nonostante i tanti club estimatori del ds, tra le parti si starebbe impostato il discorso relativo al rinnovo. Le parti sembrano più vicine rispetto ai mesi passati e non è escluso, anzi, che Tare decida di rimanere alla Lazio.