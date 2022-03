Rinnovo Sarri, torna il sereno con Lotito. Firma a fine stagione?

Dopo la delusione del mercato di gennaio, gli ultimi due mesi convincenti hanno riavvicinato Sarri e la società: rinnovo pronto

Torna il sereno tra la Lazio e Maurizio Sarri. Come riporta il Corriere della Sera infatti, dopo l’annuncio di Claudio Lotito alla cena di Natale del club sull’imminente rinnovo del tecnico, le parti si erano un pò allontanate complice in particolare un mercato di gennaio deludente e alcuni risultati che avevano fatto storcere il naso alla dirigenza.

Gli ultimi due mesi e mezzo hanno però spazzato via qualsiasi dubbio e fatto tornare idilliaco un rapporto comunque mai arrivato davvero vicino alla rottura. Le ultime dieci partite serviranno per cercare di agguantare la qualificazione europea poi le parti si siederanno per apporre finalmente la firma sul rinnovo fino al 2025 con leggero ritocco dell’ingaggio.