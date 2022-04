Rinnovo Sarri: tecnico pronto a rimanere a cifre più basse ma...

Rinnovo Sarri: il tecnico della Lazio è pronto a rimanere anche a cifre più basse ma vuole una garanzia. I dettagli

Tare e Sarri da settimane portano avanti prove di collaborazione a Formello. Sì, perchè il tecnico biancoceleste ha capito che l’albanese resterà ed è pronto al compromesso. Sta bene alla Lazio, è disposto a firmare il rinnovo sino al 2025, anche se Lotito dovesse presentarsi con un biennale (dai 4milioni iniziali ai 3,5 l’anno) al ribasso rispetto a quello paventato nel 2021.

Per l’allenatore non è più un discorso economico: vuole essere coinvolto, non estromesso. Non deve maipiù scendere il gelo di questo inverno. Sarri vuole insomma mettere Lotito con le spalle al muro, capire se crede ancora in lui come a giugno: gli aveva promesso carta bianca, un ruolo alla Ferguson. Lo riporta Il Messaggero.