Rinnovo Sarri, mercoledì l’incontro decisivo con Lotito: le ultime

Mercoledì è fissato a Formello l’incontro tra Lotito, Tare e il tecnico: sul tavolo il rinnovo e le future strategie di mercato

La vittoria di ieri contro il Sassuolo ha allontanato almeno in parte le nubi che si erano addensate in casa Lazio subito dopo il Derby perso contro la Roma. Tre punti che permettono di continuare a cullare il sogno europeo quando alla fine della stagione mancano 7 partite e propedeutici all’incontro di mercoledì a Formello.

Come riporta Il Messaggero infatti, a metà della prossima settimana ci sarà un incontro praticamente decisivo tra Sarri, Lotito e Tare: sul piatto il rinnovo del contratto fino al 2025 e soprattutto le strategie di mercato in relazione alla prossima stagione sulla quale peserà inevitabilmente il piazzamento finale. Per questo l’Europa resta un obiettivo fondamentale.