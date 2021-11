Lotito Sarri, pressing del patron biancoceleste per il rinnovo: le ultime

Claudio Lotito non ha alcun dubbio su Maurizio Sarri ed è pronto a proporgli il rinnovo del contratto fino al 2025: c’è ottimismo

Claudio Lotito non ha nessun dubbio: l’uomo giusto per la Lazio è Maurizio Sarri. Nonostante il rendimento altalenante di inizio stagione, con alcune sconfitte pesanti soprattutto in trasferta, il presidente biancoceleste vede nel tecnico toscano il presente e il futuro della sua Lazio.

In questo senso, come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito vuole a tutti i costi convincere il tecnico a rinnovare il contratto, in scadenza nel 2023, fino al 2025. La proposta è già stata messa sul tavolo dopo la sconfitta contro il Verona: la prossima sosta per le nazionali potrebbe essere l’occasione giusta per parlarne più approfonditamente.