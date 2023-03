Rinnovo Romero-Lazio: il cambio di agente può sbloccare la trattativa

Si complica la trattativa tra la Lazio e Luka Romero per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: gli aggiornamenti

Come riferisce Il Messaggero, la trattativa per il rinnovo di Luka Romero con la Lazio si è praticamente arenata.

Nel nuovo anno solo briciole in campo per il baby argentino, che dovrebbe decidere di cambiare procuratore per restare alla Lazio, se il suo agente Ramadani non dovesse accettare l’ultima offerta al ribasso (1 milione legato agli obiettivi a fronte dei 5 di commissione, promessi all’inizio) formulata da Lotito.