Rinnovo Romagnoli, il difensore della Lazio parla del suo futuro in biancoceleste: ecco cosa ha detto

Lazio news 24

2 ore ago

Romagnoli
Romagnoli

Rinnovo Romagnoli, il difensore della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo futuro in biancoceleste: le parole

Alessio Romagnoli figura tra i vincitori del prestigioso Premio Beppe Viola. Il difensore della Lazio ha partecipato alla cerimonia organizzata al Salone d’Onore del Coni, dove è stato celebrato insieme agli altri protagonisti dell’edizione.

Nel corso dell’evento, Romagnoli è stato raggiunto dai cronisti presenti e ha risposto a diverse domande riguardanti il suo futuro, l’andamento della stagione e il momento vissuto dalla squadra biancoceleste. Ecco un estratto delle sue parole:

FUTURO – «No, nn ho sentito la società, non so quali saranno gli obiettivi. Ne parleremo quando poi sarà il momento».

