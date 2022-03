Rinnovo Radu, il futuro del Boss è un rebus

Rinnovo Radu, non solo la condizione fisica anche il rinnovo è un rebus: a gennaio si era parlato del prolungamento poi più nulla

Radu è alle prese con una fascite plantare e non si allena dalla vigilia di Cagliari-Lazio. Sulle colonne del Corriere dello Sport, però, si pone l’attenzione sul futuro del giocatore: in campo non ha continuità e del rinnovo non c’è certezza.

Dopo il ritardo dell’ufficialità del prolungamento fino al 2022 e l’inserimento di Inzaghi che lo avrebbe portato all’Inter, al difensore era stato promesso un rinnovo successivo fino al 2023. A gennaio se ne è riparlato, ma senza ratificare. Radu era sparito dalle gerarchie di Sarri, fino ad ora ha giocato 8 volte in Serie A e in 5 è partito dalla panchina.