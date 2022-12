Rinnovo Pedro, Tare e Lotito vogliono blindarlo: la situazione

In casa Lazio i piani non cambiano: Lotito e Tare spingono per il rinnovo di contratto di Pedro: mese di gennaio decisivo

La cena di Natale di martedì sera è stata soltanto l’ultima di tante altre occasioni nelle quali Pedro ha dimostrato di avere un grandissimo legame con la Lazio intesa come compagni e dirigenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito e Tare continuano a premere per convincere l’ex Barcellona a rinnovare il contratto in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Pedro non ha chiuso le porte ma ha chiesto di fare il punto della situazione a febbraio. Il club biancoceleste, che ha pronto per lui un prolungamento annuale fino al 30 giugno del 2024, vorrebbe chiudere la pratica in un senso o nell’altro già entro gennaio: le prossime saranno settimane decisive.