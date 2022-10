Rinnovo Pedro: «Stare qui è speciale, non avrò problemi a parlarne»

Rinnovo Pedro, in conferenza stampa ha risposto così a chi gli chiede di un possibile futuro alla Lazio. Ecco le sue parole

Tra i tanti temi toccati da Pedro in conferenza stampa, c’è anche il suo futuro e del possibile rinnovo. Lo spagnolo ha ribadito di quanto si trovi bene alla Lazio e quanto l’ambiente e i suoi tifosi siano speciali per lui:

RINNOVO – «Non ho parlato con nessuno ancora, ma non è il tempo di farlo. Pensiamo partita per partita, poi parliamo del futuro. Qui sto bene, sono felice con la squadra. Stare qui è speciale, non sarà un problema parlarne, ma non è il tempo di farlo, perchè siamo concentrati sul nostro obiettivo».