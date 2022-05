Rinnovo Ospina, le richieste del portiere al Napoli: Lazio interessata

La Lazio guarda con interesse alla trattativa tra Napoli e Ospina per il rinnovo. Ecco quanto chiede il portiere

In casa Napoli tiene banco la situazione del rinnovo di Ospina. Il portiere colombiano è in scadenza a giugno e ancora non si è arrivati ad un accordo.

Diverse squadre hanno chiesto info agli agenti, tra queste ci sarebbe anche la Lazio, che prima vogliono capire le intenzioni del Napoli. La richiesta per l’ingaggio da parte del giocatore è di 3 milioni annui, cifra ritenuta al momento alta dalla società come riportato dal Corriere del Mezzogiorno.