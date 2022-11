Rinnovo Milinkovic, Petrucci: «È una priorità per la Lazio, ma ecco come stanno le cose»

Rinnovo Milinkovic, Matteo Petrucci – giornalista di Sky Sport – ha fatto il punto per i microfoni di Lazio Style Radio

«Rinnovo è una priorità per la Lazio, ma non so se è praticabile la stessa formula di Bremer con il Torino. Vediamo quale sarà l’offerta della Lazio per il rinnovo e poi vediamo cosa succede. Dovrebbe superare i 5 milioni di euro bonus compresi. Naturalmente bisogna considerare anche le proposte degli altri club. Sicuramente ci sono club che possono offrire di più al giocatore, ma bisogna anche fare i conti con le esigenze della società biancoceleste».