Rinnovo Milinkovic, Lotito accelera. E Tare…

Il rinnovo di Milinkovic-Savic con la Lazio entra nel vivo: Lotito pronto ad accelerare. Tare deve guadagnarsi la conferma blindando il serbo

Claudio Lotito è pronto ad accelerare per arrivare al tanto agognato rinnovo di Milinkovic-Savic. Come riferito da Il Messaggero, l’obiettivo del patron biancoceleste è quello di estendere durante il mercato di gennaio l’attuale accordo in scadenza nel 2024 al 30 giugno del 2027.

I biancocelesti sono pronti a mettere sul piatto 5 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. La Juve ne offre 7 e proprio su questo punto si gioca anche il rinnovo triennale di Tare, in scadenza a fine stagione. Il DS dovrà riuscire a persuadere l’agente Kezman in virtù degli ottimi rapporti tra i due. Nessuno vuole andare al muro contro muro. Gennaio rischia di essere un mese decisivo.