Rinnovo Milinkovic: Kezman stasera sarà all’Olimpico. Le ultime

Rinnovo Milinkovic: Mateja Kezman staserà sarà all’Olimpico per Lazio-Monza e guarderà pure la sfida contro la Juve

Mateja Kezman stasera sarà all’Olimpico per Lazio-Monza e si fermerà in Italia per guardare anche Juve-Lazio in programma domenica. Questa la notizia rilanciata dal Corriere dello Sport, che spiega che l’agente farà visita a Milinkovic-Savic e l’occasione sarà utile per parlare del presente e del Mondiale, e ovviamente anche del futuro.

L’agente serbo ha rinviato ogni discorso legato al rinnovo al termine del campionato del mondo. Lotito ha preso atto della sua posizione, questo non gli impedisce di tentare un contatto prima. Per la Lazio il tempo stringe, il presidente non vuole arrivare a gennaio, rischierebbe di presentare l’offerta in pieno mercato, quando vari club potrebbero bussare alla porta del Sergente offrendo cifre da capogiro. Milinkovic però conta di concludere la stagione in biancoceleste. Lotito da agosto progetta un rinnovo d’oro, da 4 milioni più bonus, un contratto del calibro di quello che percepisce Immobile. Sempre che basti. Kezman sfrutterà il blitz in Italia per parlare anche con Marusic (sempre suo assistito) e per fare visita a Vanja Milinkovic, fratello di Sergej.