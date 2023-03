Rinnovo Milinkovic, patto Kezman-Lotito: serve questa offerta

Il rinnovo di Milinkovic-Savic con la Lazio è sempre più lontano: patto tra Kezman e Lotito. Serve un’offerta da 40 milioni di euro

Il destino di Milinkovic-Savic alla Lazio sembra ormai tracciato. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, nell’ultima visita dell’agente Kezman per il derby poi vinto contro la Roma è stato ribadita alla società l’intenzione di cambiare aria a giugno.

Lotito ne ha preso atto e ha stretto un patto di ferro col noto procuratore: servirà un’offerta da almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Proposte minori non verranno prese in considerazione (tra i 25 e i 30 milioni di euro). A quel punto il patron terrà il Sergente fino a scadenza di contratto con l’addio che avverrebbe a parametro zero nel 2024. I prossimi mesi si preannunciano decisivi.