Milinkovic, derby e rinnovo: Kezman in arrivo. Cosa succede

Milinkovic-Savic è chiamato alla svolta nel derby: in Italia c’è attesa per l’arrivo dell’agente Kezman. Il rinnovo resta lontano

In casa Lazio, in vista del derby di domani contro la Roma, è aperto il tema Milinkovic-Savic. Come riportato da Il Messaggero, il Sergente deve assolutamente ritrovarsi rispetto ai mesi incolore vissuti pre e post Mondiale.

In arrivo in Italia c’è anche l’agente del calciatore, Mateja Kezman. Il procuratore starà vicino al ragazzo in un momento molto delicato e probabilmente avrà un nuovo contatto con Lotito, dopo l’ultimo di fine gennaio, per parlare del rinnovo del calciatore e ribadire la posizione. Sergej non vuole prolungare l’accordo in scadenza nel 2024 ma non vorrebbe neanche lasciare la Lazio a parametro zero. Kezman ha promesso a Lotito offerte da 40 milioni ma c’è anche il rischio che si attestino sui 30. La palla in quel caso passerebbe a Lotito.