Rinnovo Marusic, montenegrino resterà alla Lazio? Le novità

Rinnovo Marusic, tutti gli aggiornamenti sull’eventuale prolungamento di contratto del montenegrino

Rinnovo Marusic o non rinnovo per Marusic? Questo dubbio amletico sta diventando sempre più impellente dal momento che la scadenza di contratto del montenegrino è sempre più prossima. Infatti il giocatore biancoceleste terminerà il proprio impegno con i biancocelesti nel prossimo giugno e la Lazio sta valutando il da farsi.

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb, la trattativa tra le due parti sarebbe rallentata ma non ci sarebbe troppo da preoccuparsi per i tifosi biancocelesti. Inoltre ci sarebbe anche una clausola di rinnovo automatico che manterrebbe ancora a Roma per un altra stagione.