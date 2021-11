Rinnovo Marusic: c’è l’intesa per il prolungamento, i dettagli

Marusic e la Lazio ancora insieme. Ci sarebbe infatti l’intesa per il rinnovo che lo legherà al club fino al 2025, manca solo la firma

Avanti insieme. Tra i tanti casi rinnovi che tengono banco in casa Lazio, c’è ne è uno che sembra volgere verso il lieto fine: quello di Adam Marusic.

Il montenegrino ha raggiunto un’intesa per il prolungamento del suo rapporto in biancoceleste. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore si legherà al club fino al 2025 con opzione per un altro anno. L’accordo c’è, si attende solo la firma che sarà imminente.