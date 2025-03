Rinnovo Marusic, arriva il prolungamento? Le ultime novità

La Lazio proseguirà con il rinnovo Marusic? Le ultime da Formello sul terzino biancoceleste in scadenza di contratto

Uno dei crucci di una società sportiva come la Lazio è quella di tener d’occhio la situazione dei contratti dei propri giocatori. Uno dei crucci in casa biancoceleste è quello che riguarda il rinnovo Marusic sul quale persistono diversi dubbi. Su tale operazione gli aquilotti concentreranno i loro sforzi in questi giorni dove la società può rifiatare in virtù della Pausa Nazionali dove l’Italia sfiderà la Germania.

Stando invece a quanto scritto quest’oggi sulle pagine del Corriere dello Sport, la trattativa per prolungare il contratto del terzino con i biancocelesti sembrava oramai giunta alla fumata bianca ma l’entourage e il giocatore starebbero ancora valutando cosa fare. Si attendono quindi ulteriori sviluppi anche se le parti sembrerebbero convinte del fatto che riusciranno a trovare un accordo.