Rinnovo Luka Romero, Lotito tranquillizza i tifosi: «È e sarà il futuro della Lazio»

Claudio Lotito ha tranquillizzato i tifosi circa il rinnovo di Luka Romero, in scadenza nel 2023. Le sue dichiarazioni

Tra i tanti rinnovi di contratto che Claudio Lotito dovrà gestire a fine stagione c’è anche quello di Luka Romero, gioiellino della Lazio entrato nel cuore dei tifosi per la grinta e la determinazione che mette in campo ogni volta che viene chiamato in causa.

Sulle colonne de Il Messaggero, il numero uno della Lazio ha tranquillizzato i tifosi sottolineando che: «I tifosi devono stare tranquilli. Lui è e sarà il futuro della Lazio». Discorsi per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2023) non sono ancora stati avviati ma in casa biancoceleste si respira ottimismo per la fumata bianca.