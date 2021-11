Rinnovo Luiz Felipe: ampia distanza tra domanda e offerta

Luiz Felipe potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione. C’è infatti ampia distanza tra domanda e offerta per il rinnovo

Oltre i possibili acquisti per il mercato di gennaio, in casa Lazio tiene banco la questione dei rinnovi dei giocatori in scadenza di contratto. Tra questi c’è Luiz Felipe.

L’accordo tra il difensore e il club biancoceleste non sembra così scontato, tutt’altro. Come riporta il Corriere dello Sport l’ultimo incontro tra le parti ha fatto registrare un’ampia distanza tra offerta e domanda. Il difensore della Lazio e guadagna 600 mila euro e vorrebbe alzare la cifra puntando ad un contratto da 2,5 milioni l’anno. La proposta di Lotito invece è decisamente più bassa. Si lavora dunque per trovare l’intesa con la società che vuole blindarlo prima di perderlo a zero.