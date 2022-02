Rinnovo Luiz Felipe: si continua a trattare ma il difensore esita. Il motivo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovo Luiz Felipe: si continua a trattare il rinnovo del difensore ma lui temporeggia. Il motivo

Uno dei tanti temi caldi in casa Lazio è sicuramente il rinnovo di Luiz Felipe. Le parti stanno continuando a trattare ma cioè che impedisce di arrivare alla fumata bianca sono le richieste economiche avanzate dal difensore.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il giocatore ha avanzato la richiesta di un adeguamento di stipendio al pari di altri suoi compagni, la società ha proposto delle alternative che però pare non siano di gradimento. L’ultima proposta messa sul piatto dalla Lazio è di due milioni netti che non ha convinto pienamente il biancoceleste. Senza contare che Luiz Felipe fa gola ad alcuni club (Inter, Betis e Atletico Madrid) e spiega parzialmente il motivo per il quale non ha ancora apposto la firma sul contratto. Nulla è compromesso ma se così fosse la Lazio già da febbraio dovrebbe iniziare a pensare a un sostituto.