Rinnovo Luiz Felipe: contatti continui per trovare un accordo

Luiz Felipe si svincolerà a giugno, ma nelle ultime settimane i contatti si sono intensificati per chiudere e arrivare al rinnovo

La sessione invernale di calciomercato, che inizierà a breve, servirà alla Lazio per puntellare e modellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri non solo con eventuali colpi in entrata e in uscita ma anche sistemando la questione rinnovi.

Tra questi c’è quello di Luiz Felipe. Come riporta il Corriere dello Sport dopo le distanze dei mesi scorsi, le parti sembrano essersi riavvicinate nelle ultime settimane. C’è la volontà di proseguire insieme.