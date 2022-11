Rinnovo Lazzari, gli agenti si complimentano con il terzino: il messaggio – FOTO

Manuel Lazzari ha rinnovato con la Lazio fino al 2027: questo il messaggio degli agenti al terzino – FOTO

La notizia del giorno in casa Lazio è il rinnovo fino al 2027 di Manuel Lazzari. Il numero 29 biancoceleste ha festeggiato sui social con tanti compagni che si sono complimentati.

In seguito è arrivato anche il messaggio da parte dell’agenzia che cura gli interessi dell’ex SPAL: «Il nostro Manuel Lazzari ha firmato fino al 2027. Congratulazioni Manu», la didascalia scelta per accompagnare il video che riavvolge il nastro in merito all’esperienza a Roma.