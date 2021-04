Rinnovo Inzaghi, il tecnico oggi non era a Formello: giallo sull’incontro

Ancora in dubbio il destino del rinnovo di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio: oggi il Mister non era a Formello

Continuano ad arrivare indiscrezioni contrastanti sul futuro di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Mentre alcuni danno per certo il rinnovo del tecnico con il club biancoceleste, altri sono ancora un po’ prudenti, specialmente per le notizie che giungono da Formello.

Come riportato da Alberto Abbate de Il Messaggero ai microfoni di Radiosei, Mister Inzaghi oggi non era presente al Centro Sportivo e al momento non risultano ancora dei contatti per l’incontro decisivo. La fumata bianca, dunque, è ulteriormente rimandata.