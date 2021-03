Rinnovo Inzaghi, situazione congelata: si valutano altri nomi

Rinnovo Inzaghi, la sosta non aiuta: situazione congelata tra le parti. Intanto si fanno altri nomi per la panchina della Lazio

La volontà è quella di continuare insieme, ma le parti non riescono a trovare un punto d’incontro: in casa Lazio, a tenere banco è il rinnovo di Inzaghi. Il Presidente Lotito – come riportato dal Corriere dello Sport – ha presentato da tempo la sua offerta: un triennale da 7,5 milioni (più bonus legati ai risultati raggiunti fino a un massimo di 11). Proposta che – sempre stando al quotidiano – il mister avrebbe voluto ritoccare nella parte fissa e in quella destinata allo staff.

ALTERNATIVE – Intanto nomi nuovi per la panchina della Lazio rimbalzano sempre più facilmente: da Gotti a Gattuso, passando per Mihajlovic. Così come aumentano le possibili destinazioni se Inzaghi non dovesse firmare il rinnovo: il sondaggio della Fiorentina è concreto, così come il corteggiamento estenuante di De Laurentiis, senza dimenticare la Juve sempre a distanza…