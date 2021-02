Rinnovo Inzaghi, si entra nella settimana decisiva: le ultime

Rinnovo Inzaghi: questa potrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo del tecnico biancoceleste. Ecco tutti i dettagli

Secondo il Corriere dello Sport, questa dovrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio. Ci sono ancora dei dettagli economici da limare, ma ci sono tutti i presupposti per vedere il tecnico piacentino legarsi alla Lazio fino al 30 giugno 2024.

Il presidente Lotito avrebbe offerto 3 anni di contratto a circa 2,5 milioni di euro più 200mila euro in caso di arrivo fra le prime sei, 400 mila in caso di qualificazione alla prossima Champions. Inzaghi vorrebbe una parte fissa più alta, come riconoscimento dell’ottimo lavoro fin qui svolto. Fortunatamente lo strappo di inizio dicembre tra Lotito ed il tecnico si è ricucito. La forbice tra domanda e offerta iniziali si è abbassata: nel periodo fra Natale e Capodanno una serie di telefonate chiarificatrici aveva riportato il sereno e si era praticamente giunti ad un felice epilogo della vicenda. Ora manca, davvero, solo la firma e l’annuncio ufficiale che, molto probabilmente, arriverà in questi giorni.