Rinnovo Inzaghi, questa è la settimana decisiva

Questa può davvero essere la settimana decisiva per il rinnovo di Simone Inzaghi: ecco gli ultimi dettagli sulla trattativa

Dopo le vicissitudini giudiziarie e le festività pasquali, in casa Lazio sembra davvero essere scattata l’ora X. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, questa può infatti essere la settimana decisiva per il rinnovo di Simone Inzaghi.

D’altronde il mister era stato chiaro anche nella conferenza stampa pre Spezia: «La Lazio è la mia prima scelta». Il tecnico piacentino e il presidente Lotito si erano dati appuntamento dopo Pasqua. Questi quindi possono essere i giorni del sì e della firma sul prolungamento di un contratto che scadrà tra circa due mesi e mezzo.

Mancherebbero però ancora dei tasselli per la definitiva fumata bianca. Simone riterrebbe indispensabile un incontro per appianare alcuni meccanismi relativi ai bonus, al suo staff e per parlare di giocatori. Inzaghi infatti vuole capire la Lazio che verrà. In cuor suo l’allenatore biancoceleste la sua scelta l’ha già fatta, definendo il club capitolino la sua prima scelta. Ora non resta che chiudere il discorso, mettere una firma e guardare avanti. E questa settimana può davvero essere quella buona.