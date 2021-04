Si attende ancora la firma di Inzaghi sul rinnovo. La fumata bianca, però, dovrebbe arrivare presto: prima testa allo Spezia

Si avvicina la firma di Simone Inzaghi. La volontà del mister di rimanere alla Lazio non è mai stata messa in discussione: come riporta Il Messaggero, a dividere le parti solo una differenza economica minima. Al presidente non era piaciuto il prender tempo dell’allenatore, davanti all’offerta del triennale a 2,5 milioni (più eventuali bonus), ma l’accordo porterà alla fumata bianca.

La panchina di Simone non sarebbe in discussione, neppure se non si dovesse centrare l’obiettivo della Champions.