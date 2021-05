Rinnovo Inzaghi, la società temporeggia: brutte sensazioni a Formello?

Rinnovo Inzaghi, dopo la proposta di gennaio adesso l’incontro slitta ancora. Cosa succede

In casa Lazio continua a tenere banco la questione del rinnovo di Simone Inzaghi. Dopo la proposta di gennaio, alla quale il tecnico non ha risposto per prendere tempo, si è entrati in una fase di stallo.

Come rivela il Corriere dello Sport adesso è la società a temporeggiare e a tenere sulle spine il tecnico, aspettando fine stagione. Per il quotidiano, non si tratta di un buon segno.