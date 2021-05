Rinnovo Inzaghi, domani l’incontro: pronta la proposta “al ribasso” di Lotito

Il rinnovo di Simone Inzaghi resta un grande punto interrogativo: Claudio Lotito avrebbe pronta la proposta al ribasso

Simone Inzaghi aspetta ancora la Lazio e Lotito studia la situazione. Il presidente è offeso per affermare offerto, lo scorso 7 febbraio, un prolungamento che invece il tecnico non ha accettato immediatamente. L’allenatore non ha aspettato 16 mesi per il rinnovo nel vero senso della parola, bensì ha aspettato di poter dialogare con il presidente per chiedere un riconoscimento economico superiore, come rivela Il Messaggero.

Domani le parti si incontreranno per discutere del futuro e da Lotito potrebbe arrivare un’offerta al ribasso: se accettata, Inzaghi resterà sulla panchina biancoceleste.