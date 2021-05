Rinnovo Inzaghi, ora è tutto rinviato: «Ne parleremo»

Nonostante la corsa Champions League ormai nel vivo, il rinnovo di Inzaghi continua a tenere banco in casa Lazio

Una vittoria e tre punti fondamentali, che mantengono viva la corsa per un post in Champions. Eppure, nel post partita di Lazio Genoa, non si può non pensare a un argomento che, da settimane, rimane caldo: il rinnovo di Simone Inzaghi.

TUTTO RINVIATO – Il tecnico, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nelle dichiarazioni del post partita ha rinviato e congelato il discorso sul rinnovo contrattuale: «Con il presidente ne parleremo a fine stagione». Insomma, il pensiero ora è tutto sul campo.