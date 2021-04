Rinnovo Inzaghi: il tecnico ha cambiato idea e vuole prolungare con la Lazio. Soltanto se arrivasse la Juve…

Ieri, nella conferenza della vigilia, Inzaghi è stato chiaro: la priorità è la Lazio. Il rinnovo, dunque, potrebbe riaprirsi a breve. Come spiega il Corriere dello Sport, le riflessioni sono finite e le parti sono rovesciate. Ora è il tecnico ad essere in pressing sul presidente: non vede l’ora di riaprire i discorsi ed eventualmente di accettare quel triennale che gli aveva proposto mesi fa.

Napoli e Fiorentina, dunque, sono avvisate: entrambe possono guardare altrove. Il tecnico cambierebbe idea solamente se dovesse arrivare una proposta della Juve.