Rinnovo Inzaghi Inter, clamorosa scelta del tecnico! Arriva la decisione per il prossimo anno. Le ultime sul futuro dell’ex Lazio

Il rinnovo di Simone Inzaghi è l’argomento più discusso in casa Inter. La domanda sorge spontanea: prolungherà il suo contratto con la squadra lombarda? Secondo quanto pubblicato da Tuttosport, la fumata bianca è solo questione di tempo. Le ultime sul futuro dell’ex Lazio.

RINNOVO INZAGHI– «il futuro di Simone Inzaghi sarà ancora a tinte nerazzurre. L’allenatore firmerà il rinnovo dopo la finale di Monaco e prima della partenza per gli Stati Uniti, dove l’Inter parteciperà al Mondiale per club. L’attuale accordo, in scadenza nel giugno 2026, verrà prolungato fino al 2027 con tanto di adeguamento a un ingaggio che già lo vede come allenatore più pagato in Italia insieme ad Antonio Conte. Inzaghi guadagna 6,5 milioni a stagione con 3 milioni legati ai bonus e il nuovo stipendio sarà parametrato ai risultati economici raggiunti. Perché la finale, oltre a cementare il primo posto nel ranking Uefa, ha già portato in cassa altri 130 milioni.»