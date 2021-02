Rinnovo Inzaghi: il tecnico ha detto sì, ecco tutti i dettagli

Rinnovo Inzaghi: il tecnico biancoceleste ha accettato la proposta di prolungamento da parte di Lotito. Ecco tutti i dettagli

Il vertice andato in scena ieri a Formello tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi ha dato l’esito che tutti si aspettavano: il tecnico ha detto sì alla proposta di rinnovo del club. Accordo trovato. Manca soltanto la firma, che arriverà nei prossimi giorni, dopo che saranno completati gli ultimi adempimenti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico piacentino prolungherà il suo contratto con la Lazio (in scadenza il prossimo giugno) per altri tre anni, la nuova intesa arriverà dunque fino al 2024. Sono state così poste le basi perché Inzaghi resti sulla panchina biancoceleste per otto anni, una permanenza da record. Lo stipendio salirà dagli attuali 2 a 2,5 milioni l’anno. A cui potrà aggiungersi una serie di bonus. Ci sarà sicuramente quello per la qualificazione in Champions, ma ne sarà inserito anche uno per lo scudetto. Bonus, quest’ultimo, che era previsto già dal precedente contratto.

Come detto Inzaghi e Lotito hanno trovato l’intesa ieri pomeriggio a Formello. Un accordo di massima in realtà c’era già. L’allenatore e il presidente si sono sentiti varie volte nelle ultime settimane ed hanno così avuto modo di avvicinare sensibilmente le distanze. Serviva però un vertice tra i due per limare gli ultimi dettagli. Operazione che è stata portata a termine ieri. Per la definitiva fumata bianca manca ancora l’accordo con i componenti dello staff tecnico di Inzaghi. Sarà poco più di una formalità, ma in ogni caso le parti dovranno discutere. Questo è il motivo per cui per l’annuncio ufficiale si dovrà attendere ancora qualche giorno.