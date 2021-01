Inzaghi ha parlato del suo rinnovo e di una possibile carriera interamente alla Lazio. Le parole del tecnico

Intervenuto ai microfoni della Rai, Inzaghi ha parlato anche del suo possibile rinnovo e di una carriera interamente alla Lazio.

«Io come Ferguson? Sappiamo cosa rappresenta la Lazio per me. Col presidente se ne sta parlando da tempo, penso che non ci saranno problemi. Quando ci sarà la fumata bianca, lo annunceremo con piacere».