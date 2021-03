Rinnovo Inzaghi, Cieri: «Penso che alla fine l’accordo arriverà»

Stefano Cieri, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del possibile rinnovo di Inzaghi con la Lazio. Le sue parole

LUIS ALBERTO – «Domani la situazione Luis Alberto sarà più chiara. La preoccupazione è chiara, la caviglia è una zona delicata, credo che per sabato non ce la faccia. Speriamo che nella migliore delle ipotesi possa saltare solo lo Spezia, certamente Inzaghi ne avrebbe fatto a meno volentieri. Luis Alberto è un giocatore chiave, è quasi sempre stato tra i migliori, complessivamente il suo rendimento è stato molto elevato».

RINNOVO INZAGHI – «Per quanto riguarda il rinnovo di Inzaghi, va detto che è la prima volta che si arriva così vicino alla scadenza. La situazione non è priva di dubbi da ambo le parti, ma continuo a pensare che ci sia la volontà di andare avanti insieme. Si continua a discutere, ma penso che alla fine un accordo arriverà. Le tempistiche sono anomale, ma il rapporto tra i due è particolare. Con un altro tecnico, meno legato al mondo Lazio, arrivare a questo punto senza accordo avrebbe significato la separazione, non credo sia questo il caso. Dopo alcuni anni la presa che un tecnico può avere sul gruppo può affievolirsi, ma non credo che Inzaghi lasciando la Lazio andrebbe a migliorare. Per carità, si può sostenere che il Napoli abbia una maggiore prospettiva, ma siamo lì, non sarebbe un salto di qualità assoluto. Per quanto riguarda il punto di vista della Lazio, ci sarebbero tante scommesse intriganti che potrebbero essere fatte, ma anche rischiose. Gattuso si differenzia un po’, è abituato a frequentare spogliatoi importanti».