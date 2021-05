Rinnovo Inzaghi, ancora tutto in sospeso: se ne parla a fine stagione

Ancora nessuna novità per quanto riguarda il rinnovo di Simone Inzaghi: le parti non si sono incontrate e tutto è rimandato a fine stagione

La Lazio si appresta ad affrontare il Parma per la 36esima giornata del campionato di Serie A, ma in seno alla società continua ad esserci qualche grana, che potrebbe minare la serenità della squadra in questo delicato finale di stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, è ancora tutto in sospeso per il rinnovo di Simone Inzaghi. Una base di accordo sembra esserci già da settimane, ma i continui rimandi per la firma destano non poche preoccupazioni nel mondo biancoceleste. L’appuntamento fissato dal tecnico è per il termine della stagione, quando la Lazio saprà anche se avrà centrato la qualificazione in Champions, difficile, o se dovrà vedersela in Europa League. Il rischio di un tremendo epilogo nel matrimonio tra la Prima Squadra della Capitale e mister Inzaghi aleggia minaccioso.