Rinnovo Inzaghi: altro rinvio, se ne riparlerà dopo Natale. Le ultime

Rinnovo Inzaghi: c’è stato un incontro con il presidente Claudio Lotito ma del prolungamento del contratto se ne riparlerà dopo Natale

Il Corriere dello Sport riporta che Claudio Lotito e Simone Inzaghi si sono parlati ieri a Formello, davanti alla foresteria. Un lungo colloquio per chiarirsi e darsi appuntamento tra 7-10 giorni per parlare del futuro e non solo del presente e per pianificare il mercato di gennaio. Disgelo avvenuto, quindi, dopo giorni di promesse e risposte a denti stretti. Non era l’occasione giusta per intavolare i discorsi per il prolungamento di contratto.

Si doveva chiudere entro Natale e invece ha subito un nuovo slittamento. Lotito non ha intenzione di arrivare a scadenza a febbraio o marzo ma non ha neppure incalzato il tecnico o stretto i tempi. Non esprime una volontà ferrea. Il Corsport informa che Inzaghi aspettava un’offerta consistente e il continuo rinviare l’ha deluso e destabilizzato ma nei prossimi mesi diventerà padrone del proprio destino, perchè un ottavo o un decimo posto a fine stagione imporrebbero scelte diverse.