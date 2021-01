Rinnovo Inzaghi: accordo vicino, il tecnico prolungherà per un altro anno

È molto vicino l’accordo tra la Lazio e Simone Inzaghi per il rinnovo di un altro anno del tecnico: i dettagli

Siamo ormai alle battute finali di una telenovela iniziata questa estate: Simone Inzaghi è vicinissimo a firmare il rinnovo, di un anno, con la Lazio. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, durante il periodo natalizio presidente e tecnico si sono sentiti spesso per telefono e hanno avuto modo così di riavvicinarsi dopo qualche incomprensione che era sorta tra i due nelle settimane precedenti.

Al ritorno di Lotito dalle vacanze natalizie che sta trascorrendo a Cortina ci dovrebbe essere l’incontro decisivo. Sarà l’occasione per ratificare il prolungamento del contratto che scade il prossimo giugno. Inzaghi firmerà per un altro anno, con opzione per la stagione successiva. Lo stipendio dovrebbe salire dagli attuali 2 milioni di euro più bonus a 2,3 milioni più bonus. L’intesa è stata di fatto trovata.