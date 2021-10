Rinnovo Insigne, la Roma è nel futuro del giocatore?

Rinnovo Insigne, il giocatore è sempre più lontano da Napoli. C’è la Roma nel suo futuro? La risposta di Venerato

Ciro Venerato, giornalista della Rai, a TeleVomero ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne con il Napoli. Ecco le sue parole:

LE PAROLE – «Occhio alla Roma per Insigne. È molto stimato e l’anno prossimo, anche tatticamente, potrebbe aver bisogno di uno come lui. Inoltre il club giallorosso può soddisfare le sue richieste economiche. Inter non in corsa, ci ha pensato prima di virare su Correa».