Rinnovo Insigne, giocatore sempre più lontano da Napoli

Rinnovo Insigne, la situazione non si sblocca: il Napoli dovrebbe “ricomprare” il giocatore, viste le richieste avanzate

In casa Napoli non si sblocca la situazione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne. Quello che sembrava un riavvicinamento, con l’agente del calciatore a pranzo con De Laurentiis, alla fine non si è rivelato tale e l’addio del capitano azzurro sembra sempre più probabile.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per trattenere Insigne il Napoli dovrebbe “riacquistarlo”. Sì, perché il calciatore, oltre all’aumento dell’ingaggio, avrebbe chiesto anche 7 milioni al momento della firma. Una cifra paragonabile al prezzo di un cartellino, come ad esempio quello di Lavezzi che costò al club partenopeo proprio 7 milioni.