Rinnovo Gila, lo spagnolo aspetta UN AUMENTO. L’idea della Lazio: COSA succede adesso. I prossimi passi

Rinnovo Gila, il difensore spagnolo adesso si aspetta un aumento dell’ingaggio. L’idea della Lazio: ecco cosa succede ora

Come spiegato quest’oggi dal Corriere dello Sport, la Lazio non ha mai ritenuto Mario Gila un giocatore vendibile, nonostante le tante voci di mercato che si sono susseguite nel corso dell’ultima sessione.

Il club lo ha trattenuto, un attestato di stima per un giocatore che ora si aspetta anche un aumento dell’ingaggio che lo ripaghi del rendimento avuto. Possibile un incontro per ritoccare in su lo stipendio, visto che l’ex Real attualmente percepisce solamente un milione a stagione.