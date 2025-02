Rinnovo Gila, discorsi rimandati. Il difensore spagnolo ora ha un solo obiettivo: cosa filtra sul futuro alla Lazio

Rinnovo Gila, discorsi rimandati per il difensore ex Real Madrid. Adesso ha un solo obiettivo in mente: che cosa filtra

Come spiegato dal Corriere dello Sport, nel corso dell’ultima sessione di mercato di gennaio sarebbe andato in scena un incontro tra il ds della Lazio Angelo Fabiani e Alejando Camano, uno dei procuratori che gestisce gli interessi di Mario Gila.

Un incontro rituale tra i due, che riparleranno anche il prossimo giugno per discutere del rinnovo di contratto del centrale spagnolo, al momento in scadenza nell’estate del 2027. Se non arriveranno offerte di un certo tipo verrà blindato.