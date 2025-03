Rinnovo Gila, scadenza del contratto nel 2027: a breve un...

Rinnovo Gila, a breve un incontro col suo entourage per parlare del prolungamento del contratto. Tutte le novità

Secondo quanto riporta Il Messaggero, per il rinnovo di contratto di Gila in casa Lazio non c’è fretta in quanto sarebbe in scadenza nel 2027, ma ci sarà comunque a breve un aggiornamento con l’entourage del capitolino, che intanto si sta godendo la sua prima convocazione nella Spagna dei grandi.