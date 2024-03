Rinnovo Felipe Anderson, botta e risposta tra il brasiliano e Lotito: queste le cifre sul piatto

Rinnovo Felipe Anderson, botta e risposta tra l’esterno brasiliano e Claudio Lotito: sono queste le cifre sul piatto. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, entra nel vivo la questione legata al rinnovo di Felipe Anderson, tema caldo del calciomercato Lazio delle ultime settimane.

In settimana andrà in scena l’incontro a Formello tra Lotito e l’entourage dell’ex Porto: Felipe Anderson chiede 4.5 milioni di euro, bonus inclusi, per rinnovare fino al 2028. Lotito parte da un’offerta di 3.5 milioni di euro tutto incluso: la partita.