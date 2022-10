Rinnovo Cataldi, presto possibili dialoghi per il prolungamento del contratto

Rinnovo Cataldi, il contratto è in scadenza nel 2024: a Novembre potrebbero iniziare i dialoghi per il prolungamento

Sotto l’ala protettiva di Sarri, Cataldi è riuscito veramente a emergere. Complice il periodo di adattamento di Marcos Antonio, Danilo s’è confermato il presente di questa squadra e la società butta un occhio anche verso il futuro.

Come riporta il Corriere dello Sport, il contratto scade nel 2024 e la pausa per il Mondiale potrà essere il periodo giusto per iniziare a parlare di prolungamento.

Cataldi sente la piena fiducia del mister, ha ottimi rapporti con il club e gran parte della sua carriera ha ruotato attorno al centro sportivo di Formello. La volontà è comune, ora si aspetta solo novembre per i primi dialoghi.