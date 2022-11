Rinnovo Cataldi, passi avanti decisi tra le parti: le ultime

La Lazio è pronta a blindare Danilo Cataldi: rinnovo del contratto ad un passo per il centrocampista biancoceleste

La Lazio è pronta a blindare Danilo Cataldi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, sono avviatissimi i discorsi per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno del 2024.

L’accordo è ad un passo: Danilo prolungherà fino al 30 giugno del 2027 con l’ingaggio che passerà dagli attuali 1.4 milioni a 2 più bonus. Le firme sono previste entro la fine dell’anno.