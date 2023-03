Rinnovo Bertini-Lazio, la società si muove. La situazione. Manca solo l’ufficialità al rinnovo del contratto sino al 2026

Secondo quanto riporta Il Messaggero la Lazio ha intenzione di rinnovare il contratto di Marco Bertini fino al 2026, mancherebbe solo l’ufficialità.

Il giovane centrocampista classe 2002, secondo il club biancoceleste, ha bisogno però di farsi le ossa in prestito in Serie B per mostrare il suo talento.