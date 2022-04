La Juventus non ha fatto alcuna offerta per il rinnovo a Bernardeschi, la Lazio monitora la situazione con interesse

Il matrimonio tra Bernardeschi e la Juve potrebbe essere destinato a finire al termine della stagione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la Juve al momento non avrebbe presentato alcuna offerta per il rinnovo del contratto dell’esterno che domani potrebbe tornare titolare col Bologna. Bernardeschi, come noto, è in scadenza di contratto a giugno. Su di lui ha messo gli occhi la Lazio di Sarri.